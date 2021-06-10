New York borsası yükselişle açıldı

Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5 artarak beklentileri aştı. Böylece enflasyon 2008’den bu yana ilk kez yüzde 5’e ulaştı. Öte yandan, ülkede haftalık işsizlik başvuruları ise 376 bin ile tahminlerin üzerinde bir artışa işaret etti. Analistler, artan enflasyona karşın mali ve para politikalarında destekleyici duruşun devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden’ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yarın ABD’de açıklanacak tüketici güven endeksinin de takip edileceğini bildirdi.

AA