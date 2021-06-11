Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 62 puan ve yüzde 0,2 değer kazancıyla 34.530 puana çıktı.

11 Haziran 2021, Cuma 18:35 Son Güncelleme:
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S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 4.245 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14.033 puanda seyrediyor. Analistler, enflasyonun geçici olduğu ve para politikalarının destekleyici kalmaya devam edeceği iyimserliğiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonun geçici olduğu yönündeki söyleminin piyasalarda sınırlı da olsa fiyatlandığını ifade eden analistler, varlık alım programına ilişkin gelişmelerin de ötelendiğine yönelik beklentilerin oluştuğunu kaydetti. S

öz konusu gelişmelerle, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 Mart’tan bu yana en düşük seviye olan yüzde 1,43 seviyesine gerilemesinin ardından yüzde 1,46 seviyesinde dengelendi. Analistler, bugünün veri Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni verilerinin bulunduğunu belirterek, haftaya Fed’in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ile ABD Bakanı Joe Biden’ın Avrupa’da yapacağı görüşmelerin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

AA

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