Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,31 artarak 36.031,05 puana yükseldi.

12 Kasım 2021, Cuma 18:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 4.659,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kazançla 15.750,7 puana çıktı. ABD’de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından karışık bir seyir izleyen endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında yönünü pozitife çevirdi. Analistler, ABD’de veri gündeminin bugün nispeten sakin olduğunu ve tüketici güven endeksi ile JOLTS Açık İş Sayısı verilerinin takip edileceğini belirtti. Öte yandan, ABD’li sağlık devi Johnson&Johnson (J&J), tüketici sağlığı bölümünün, tıbbi cihazlar ve reçeteli ilaç işlerinden ayrılarak ikiye bölüneceğini duyurdu. J&J’nin açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.

AA

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
5 Ekim 2027'de maaş bağlanır
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Evinize giren gıda çöp olmasın
Bilal Emin Turan
Oral Çalışlar
Gençler ve Kadınlar: Muasır Medeniyet Seviyesi…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu Belediyesi ve PTT’nin anlamlı girişimi
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Efsaneyi kaçırma
Özlem Denizmen
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İnternetten satış yapmanın püf noktaları! Ücretsiz mağaza açın