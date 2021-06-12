Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı

Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 00:18 Son Güncelleme:
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Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 34.479,60 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 4.246,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 14.069,42 puana yükseldi. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıya odaklanıldığını, yatırımcıların toplantı öncesinde kritik hamleler yapmaktan çekindiğini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell’ın varlık alımlarına yönelik vereceği mesajların da piyasa tarafından yakından takip edildiğine dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa turunda yaşanacak gelişmelerin de odak noktasında bulunduğunu ifade etti.

AA

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