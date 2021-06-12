New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 34.479,60 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 4.246,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 14.069,42 puana yükseldi. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıya odaklanıldığını, yatırımcıların toplantı öncesinde kritik hamleler yapmaktan çekindiğini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell’ın varlık alımlarına yönelik vereceği mesajların da piyasa tarafından yakından takip edildiğine dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa turunda yaşanacak gelişmelerin de odak noktasında bulunduğunu ifade etti.

AA