New York borsası yükselişle kapandı

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor tazeledi. Bugün açıklanan ekonomik verilerin ardından güne yatay seyirle başlayan endeksler, kapanışta yükseliş kaydetti. Yeni tip kronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantı tehdidine rağmen iş gücü piyasasındaki toparlanma sürerken işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü 3’üncü haftaya taşıdı. ABD’de açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 7 Ağustos ile biten haftada beklentilerle paralel düşüş göstererek 375 bine geriledi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise temmuzda aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 7,8 artarak Kasım 2010’dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı kaydetti. Ekonomik verilerin yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edildi. Kansas Fed Başkanı Esther George varlık alımlarının sona erdirilmesini desteklediğini belirtirken, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan merkez bankasının varlık alımlarının hızını ekim ayına kadar düşürmeye başlaması gerektiğini savundu.

AA