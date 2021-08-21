Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı

Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,65 artarak 35.120,08 puana çıktı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 00:06 Son Güncelleme:
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S&P 500 endeksi yüzde 0,79 artışla 4.440,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 kazançla 14.714,7 puana yükseldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına dair endişeler ve parasal teşviklerin bu yıl içinde azaltılmasının başlayabileceğine dair beklentilerle hafta boyu negatif bir seyir izleyen endeksler, haftanın son işlem gününde toparlanma gösterdi.

Teknoloji hisselerindeki yükselişler, piyasalardaki yukarı yönlü harekette etkili oldu. Hafta genelinde ise ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarını bu yıl azaltma olasılığının artmasıyla endeksler düşüş kaydetti. Dow Jones endeksi haftayı yüzde 1,1, S&P 500 endeksi yüzde 0,6 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 kayıpla tamamladı. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın gelecek hafta Jackson Hole toplantısında vereceği mesajların yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

AA

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