Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı

Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,48 artarak 34.764,82 puana çıktı.

23 Eylül 2021, Perşembe 23:53 Son Güncelleme:
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S&P 500 endeksi yüzde 1,19 kazançla 4.448,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 artışla 15.052,2 puana yükseldi. ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomideki gelişimin beklenildiği gibi devam etmesi halinde "yakında" varlık alım hızının yavaşlatılmasına karar verebileceğini açıklamasının ardından yükseliş gösteren endeksler, kötü gelen ekonomik verilere rağmen pozitif seyrini korudu. Fed, dün, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell da faiz artışının büyük ihtimalle varlık alımlarının azaltımı sonlandıktan sonra gerçekleşeceğine dikkati çekerek, "Faiz artışı için gereken çıta varlık azaltımı için gerekenden çok daha yüksek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Makroekonomik tarafta ise ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklenenin aksine artış göstermeye devam etti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 18 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin artarak 351 bine yükseldi. ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise eylülde aylık 0,6 puan azalışla 60,5’e düşerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 0,7 puan azalarak 54,4’e geriledi ve son 14 ayın en düşük seviyesine indi. Öte yandan, Çin’de Evergrande krizinin ülke ekonomisini tehdit etmeyeceği ve şirketin borçlarını yapılandırmak için görüşmelerini sürdürdüğüne yönelik haber akışı da piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

AA

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