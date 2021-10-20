New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 35.609,34 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artarak 4.536,19 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 15.121,7 puana geriledi. ABD’de büyük şirketlerin güçlü gelmeye devam eden üçüncü çeyrek bilançoları piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu. Öte yandan, kripto para birimi Bitcoin, ABD’de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun (ETF) işlem görmeye başlamasının ardından 66 bin doların üstüne çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3’e yakın değer kazandı. ABD Merkez Bankası (Fed) ise bugün yayımladığı Bej Kitap raporunda, ülkede ekonominin "ılımlı ila orta" hızda büyüdüğünü kaydetti. Raporda, bazı Fed bölgelerinin, tedarik zinciri sıkıntıları, iş gücü eksiklikleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantına dair belirsizlik nedeniyle büyüme hızının bu dönem yavaşladığını bildirdiği aktarıldı.

AA