Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı

Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yatay bir seyir izleyerek 35.603,08 puan oldu.

22 Ekim 2021, Cuma 01:09 Son Güncelleme:
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S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artışla 4.549,78 puana çıkarak rekor kaydederken Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kazançla 15.215,7 puana yükseldi. ABD’de beklenenden iyi gelen üçüncü çeyrek bilançoları, piyasalardaki pozitif seyirde etkili olmaya devam etti. Öte yandan ABD’de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Ekim ile biten haftada 290 bine gerileyerek 19 ayın en düşük seviyesini gördü.

AA

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