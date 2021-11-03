Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı

Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, şirketlerin beklenenden iyi gelmeye devam eden üçüncü çeyrek bilançolarının etkisiyle günü rekor seviyelerde tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,39 artışla 36.052,63 puana yükseldi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 00:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artarak 4.630,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kazançla 15.649,6 puana çıktı. Üç endeks de kapanışta yeni rekorlar kaydetti.

Şirketlerin beklenenden iyi gelmeye devam eden karlılıkları, endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

Tedarik zinciri sıkıntıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bazı parasal teşviklerini azaltmaya başlayacağına dair beklentilere rağmen endeksler rekor seviyelere yükseldi.

Analistler, Fed'in bugün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğine işaret eden analistler, bankanın 120 milyar dolarlık aylık varlık alım programında azaltıma gideceğini duyurmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, yatırımcıların, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, faiz oranları ve enflasyondaki yükselişin ne zamana kadar süreceğine ilişkin yorumlara odaklanacaklarını ifade etti.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Galataport
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
468 gün daha ödeme yapmalısınız
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Eve değer katıyor, para cepte kalıyor! Enerji israfına 'Yalıtım'lı önlem
Bilal Emin Turan
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Özlem Denizmen
29 adımda finansal özgürlük
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TİM Başkanı Gülle açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı