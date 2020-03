New York fareleri, insanları taklit etmeye başladı

ABD'de Columbia Üniversitesi'nden genetik bilimcilerin yürüttüğü bir araştırma, New York'ta yoğun şekilde yaşayan farelerin insan davranışlarına benzer özellikler göstermeye başladığını ortaya koydu. Araştırmada, farelerin şehir hayatından tıpkı New Yorklu insanlar gibi etkilendiği, sağlık problemleri ve beslenme şekilleri konusunda benzerlikler gösterdiği belirtildi. Araştırma ayrıca, insanlar ve farelerin şehir hayatı ve hava kirliliğine genetik olarak benzer şekilde cevap verdiğini, aynı hastalık tehditleri altında olduğu ve işlenmiş şeker ile yağ oranı yüksek gıdalara yöneldiğini vurguluyor. Araştırmada, farelerin de insanlar gibi süt şekerini ve laktozu hazmedebilecek şekilde evrimleştiği ifade ediliyor. Beslenme konusundaki benzerlikler ise aynı hastalıklar için risk altında olmak demek. Araştırmacılar, New York'taki 29 fare ile neslinin dayandığı Çin'in kuzeydoğusundan farelerin gen dizilimini incelediklerinde, ciddi değişikliklere rastladı. Farelerin, şehir hayatındaki zorlu koşullara ayak uydurmak için bu söz konusu şekilde evrimleştiği düşünülüyor.

