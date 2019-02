New York In New York gişede çakıldı

1993 yapımı 'Berlin In Berlin'in yeni uyarlaması olan 'New York In New York', gösterime yeni giren Türk filmleri arasında en az izlenen yapım olarak dikkat çekti.

SADECE 665 KİŞİ İZLEDİ!

38 salonda gösterilen gerilim ve dram türündeki yapımı sadece 665 kişi tercih etti.

Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli'nin yönettiği 'New York In New York'un ilk hafta sonu hasılatı 8 bin 758 TL'de kaldı.

HÜLYA AVŞAR'IN SAHNESİ YENİDEN UYARLANDI

Berlin in Berlin filminde Hülya Avşar'ın canlandırdığı Dilber karakterinin ilgi çeken sahnesi, New York in New York Mine Kılıç ile yeniden uyarlanmıştı.

Filmin başrol oyuncusu Mine Kılıç, Bekir Saçar'a verdiği röportajda, cesur sahne hakkında, 'Cinsellik, gizli kapaklı yaşandığı ve deşifre edilmediği, dille açığa vurulmadığı ve konuşulmadığı için insanın hep özelidir. Kapalı şeyler daha çok ilgi çeker. Bu yüzden hep gözler oraya döner. Kocaman bir filmin sadece bu sahnesine takılmak toplum adına bizi endişelendirmeli' demişti.