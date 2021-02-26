New York Times: Başkan Biden, Veliaht Prens Selman´ı cezalandırmayacak

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü´nün (ODNI), gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu´nda öldürülmesine ilişkin raporda, Suudi Arabistan´ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman´ın ’emri olduğu’ ifade edilmesine rağmen, ABD Başkanı Joe Biden´ın Prens Selman´ı ’direkt olarak’ cezalandırmayacağı belirtildi. ABD´nin ünlü New York Times gazetesindeki haberde, Biden´ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman´ı cezalandırmayı düşünmediği, Beyaz Saray ile Krallık arasındaki ’iş birliğinin’ bozulmasını istemediği ifade edildi. Biden´ın söz konusu kararının, insan hakları topluluklarını ve kendi parti üyelerini de derin hayal kırıklığına uğratacağı aktarıldı.

RAPORDA, MUHAMMED BİN SELMAN´IN İZNİ OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİ

ABD´de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın İstanbul´daki Suudi Arabistan Konsolosluğu´nda öldürülmesine ilişkin hazırlanan raporu yayınladı. Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman´ın izni olmadan cinayetin gerçekleştirilme olasılığının oldukça düşük olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "2017’den beri Veliaht Prens´in (Muhammed bin Selman) Krallığın güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahip olduğu düşünülürse, Suudi yetkililerin Veliaht Prens’in izni olmadan bu nitelikte bir operasyonu gerçekleştirme ihtimalleri oldukça düşüktür" denildi.

"KAŞIKÇI´YI KRALLIĞA KARŞI TEHDİT OLARAK GÖRÜYORDU"

Raporda, Muhammed bin Selman´ın, Cemal Kaşıkçı´yı Krallığa karşı bir tehdit olarak gördüğü ve gerektiği takdirde Kaşıkçı´yı ’susturmak’ için şiddet önlemlerini kullanmayı desteklediği öne sürüldü. Raporu hazırlayan kişilerin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman´ın Kaşıkçı´nın öldürülmesinde rolü olduğu konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.

NELER OLMUŞTU?

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018´de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu´nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, Suudi Arabistan´ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman´a yönelik eleştirileriyle biliniyordu.

DHA