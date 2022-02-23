New York Times haritayı yayınladı! Üç kritik tarih

Son haftalarda Rusya, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir askeri operasyon yürütmek için gereken son bileşenleri de konuşlandırdı.

Askeri uzmanlar, yığınağın savaş uçakları ve saldırı helikopterlerinin yanı sıra elit paraşütçü birimleri ve herhangi bir istila planında tipik olarak 'mızrağın ucu' görevi görecek özel kuvvet birliklerini içerdiğini söylüyor.

Belarus'ta kuzeye konuşlandırılan birlikler hızla başkent Kiev'e ulaşabilecek konumda, Karadeniz'deki Rus Deniz kuvvetleri de Ukrayna'nın güney kıyılarını tehdit ediyor.

Birçok askeri analist ve yetkili, Rusya'nın uzun süredir asker ve silah sağladığı Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin yakınında, ağır bir saldırı başlatacağına inanıyor.

New York Times'ın haberinde yer alan haritalar Rus birliklerinin 29 Aralık, 25 Ocak ve 20 Şubat tarihlerindeki pozisyonlarını gösteriyor.

Mevcut yığılmadan önce: Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın çok sayıda askeri üssü var ve 2014'te ilhak ettiği Kırım'a birkaç tesis ekledi. Rus birlikleri, Moldova'nın Rus destekli ayrılıkçı bölgesi olan Transdinyester'de de konuşlanıyor.

29 Aralık 2021: Geçen yılın sonlarına doğru Rusya, ülke genelinde yeni pozisyonlara asker, tank ve ağır top göndermeye başladı. Bu yığınağıın çoğu, Ukrayna ordusunun 2014'ten beri Rus destekli ayrılıkçılarla savaş halinde olduğu doğu Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgeye, Donetsk ve Luhansk'a odaklandı.

25 Ocak: Rusya, ortak askeri tatbikatlara hazırlık olarak yakın bir müttefik olan Belarus'a ekipman ve asker göndermeye başladı. Belarus'taki Rus kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzey sınırında, başkent Kiev'e yakın yeni bir cephe açmasına olanak tanıyor.

20 Şubat: Rus yetkililer, ABD'li yetkililer bu iddiaya itiraz etse ve Rusya'nın varlığını artırdığını söylese de, birliklerin kısmen geri çekildiğini duyurdu. Rusya'nın en gelişmiş birliklerinden birisi olan Orta ve Doğu Askeri Bölgelerinden askeri unsurlar konuşlandırılmaya devam ediyor.