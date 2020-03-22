Dünya New York Valisi: 30 bin solunum cihazına ihtiyacımız var

New York Valisi: 30 bin solunum cihazına ihtiyacımız var

Dünya

New York Valisi: 30 bin solunum cihazına ihtiyacımız var

New York Valisi Andrew Cuomo, 6 bin solunum cihazları bulunduğunu, 30 bin solunum cihazına ihtiyaç olduğu belirtti.

22 Mart 2020, Pazar 00:34 Son Güncelleme:
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında hayatını kaybedenler artmaya devam ediyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı basın toplantısında korona virüs vaka sayısının 3 bin 247 artarak 11 bin 645 olduğunu açıkladı. Vali Cuomo, "30 bin akciğer destek cihazına ihtiyacımız var ancak, sadece 6 bin taneye sahibiz" dedi. New York Valisi Andrew Cuomo, New York’a 1 milyon maske getireceğini duyurdu. ABD’de toplam korona virüsü vakası 24 bin 142’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 288’e ulaştı.

İHA

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