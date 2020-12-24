ABD’nin New York eyaletinde, mutasyona uğrayan yeni corona virüs türünün ardından, yurt dışından gelen tüm kişilere 14 günlük karantina şartı getirildi.

New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, İngiltere’den gelen herkesin karantina sürecinde yetkililer tarafından ziyaret edileceğini söylerken, karantinaya uymayanlara bin dolar para cezası kesileceğini duyurdu.

De Blasio yaptığı açıklamada, tüm uluslararası yolcuların iletişim bilgilerini vermeleri gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe







