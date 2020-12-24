Dünya New York'a gelecek kişilere 14 gün karantina zorunluluğu

New York'a gelecek kişilere 14 gün karantina zorunluluğu

Dünya

New York'a gelecek kişilere 14 gün karantina zorunluluğu

ABD'de New York'a yurt dışından gelen tüm kişiler 14 gün boyunca karantinada kalacak.

24 Aralık 2020, Perşembe 09:55 Son Güncelleme:
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ABD’nin New York eyaletinde, mutasyona uğrayan yeni corona virüs türünün ardından, yurt dışından gelen tüm kişilere 14 günlük karantina şartı getirildi.

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New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, İngiltere’den gelen herkesin karantina sürecinde yetkililer tarafından ziyaret edileceğini söylerken, karantinaya uymayanlara bin dolar para cezası kesileceğini duyurdu.

De Blasio yaptığı açıklamada, tüm uluslararası yolcuların iletişim bilgilerini vermeleri gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe


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