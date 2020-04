Corona virüs salgını nedeniyle 26 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de, salgının merkezi olan New York'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. New York City Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu nedenle rakamların revize edildiği bildirilirken, söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi corona virüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. ABD'de genelinde ise 614 binden fazla kişi hastalığa yakalanırken, 26 binin üzerinde can kaybı var.





İlgili Haberler New York Valisi: 30 bin solunum cihazına ihtiyacımız var