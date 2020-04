13.02 İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 artarak 5 bin 710'a yükseldi.

11.55: İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 288 artışla 23 bin 190'a çıktı.

11.30 ABD'deki ölümlerin üçte birinin gerçekleştiği New York'ta eczanelerde test yapılmasının önü açıldı. Salgının merkezi New York'ta eczanelerin test yapmasına izin verileceği açıkladı. New York Valisi Andrew Cuomo, 5 bin eczanenin günde 40 bin test yapmasını planladıklarını açıkladı.

11.00 Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya genelinde Pazar günü itibarıyla 203.044 kişi hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 898 bin 703 oldu. En fazla vaka, 939 bin kişiyle ABD'de oldu. ABD'nin ardından salgından en kötü etkilednen yer Avrupa.

10.25 Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada ise ülkede son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Ülkede bugüne kadar 242 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 10 bin 728’e ulaştı. Ülkede en çok vaka Daegu şehrinden kaydedilirken, can kaybının yüzde 90’dan fazlasını 60 yaş üzeri kişiler oluşturdu.

10.05 Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5’i yurt dışı toplam 11 yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, ülkede yeni can kaybı bildirilmedi. Yurt içi kaynaklı vakanın 5'i ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki Heylongciang ve biri de Guangdong eyaletinde kaydedilirken, Çin ana karasında toplam vaka sayısı 82 bi n 827’ye ulaştı. Ülkede bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 4 bin 632 kişi hayatını kaybetti.

09.45 Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 877’ye çıktı. Almanya en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye test yaptı.

09.20 Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 203 bin 299’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 921 bin 571’e yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı da 837 bin 51'e çıktı.