Yaklaşık 2 senedir dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son olarak tespit edilen Omicron varyantı ile ülkeler yeniden tedbirleri ve kısıtlamaları gündemlerine aldı.

New York'ta büyük tartışmalara neden olacağı düşünülen bir karar alındı.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN AŞI ZORUNLULUĞU

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Aralık ayının sonundan itibaren ülkenin en kalablık şehrinde özel sektör için kapsamlı aşı zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Blasio yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle ülke genelinde bir ilki gerçekleştireceğiz. Özel sektör çalışanları için her yerde aşı zorunluluğu ilan edilecek" dedi.

BEYAZ SARAY'A TEPKİ YAĞMIŞTI

Beyaz Saray daha önce yaptığı açıklamada, 4 Ocak’a kadar 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde Kovid-19'a karşı aşılama zorunluluğu getirildiği duyurulmuştu. Ancak getirilen karar ülke çapında tepkiye neden olmuş ve bir çok firma kararın iptali için dava açmıştı.