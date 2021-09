ABD’nin New York, New Jersey, Maryland ve Pennsylvania eyaletleri, Ida Kasırgası’na teslim oldu. New York kenti dahil pek çok kenti su bastı. New York ulaşımının belkemiğini oluşturan metro istasyonları ve alt geçitler sel sularıyla doldu. 9’u New York’ta, 14’ü New Jersey’de olmak üzere 28 kişi öldü. Yetkililer, sel uyarısının 19.30’da yapıldığını, ilk can kaybı haberinin ise 22.00’de geldiğini açıkladı.









Hayatını kaybedenler arasında sele evlerinin bodrum katında yakalanan üç kişilik bir aile ve iki yakınıyla birlikte bodrum katta mahsur kalan iki yaşındaki bir bebek de var. Acil durum ilan edilen New York’taki tüm metro seferleri ve birçok uçuş durduruldu.

Ulusal Hava Kurumu, tarihinde ilk kez New York için insanlara yüksek yerlere sığınma uyarısı yaptı. Yetkililer, kente 500 yılda bir görülecek yağmur yağdığını açıkladı.

Metrolarda ve yollarda mahsur kalan yolcular güçlükle tahliye edildi.