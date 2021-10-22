New York’ta Türkevi’nin önüne şüpheli paket bırakıldı

Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde’yi trafiğe kapattı. Olay yerine bomba imha ekipleri gönderildi.

PAKETTEN KOZMETİK ÜRÜNLER ÇIKTI

Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede şüpheli pakette kozmetik ürünleri olduğu anlaşılınca trafiğe kapatılan cadde yeniden açıldı.

AA