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New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York kentindeki Harlem bölgesinde bir apartmanın beşinci katında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

08 Mayıs 2019, Çarşamba 11:33 Son Güncelleme:
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New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti

Yerel medya, yerel saatle 01:40'ta başlayan yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; yangında aynı aileden olduğu düşünülen 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cesetlerin, itfaiyenin yangını söndürmesi sonrası bulunduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Ölenlerin kimliklerine dair bilgi paylaşılmadı.

DHA

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