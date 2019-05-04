New York’tan 2 ödül geldi

Başrollerini Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in paylaştığı, Cenk Ertürk’ün hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği “Nuh Tepesi” Amerika’da önemli bir başarıya imza attı.

Film, 24 Nisan’da başlayan Tribeca Film Festivali’nde iki ödül birden kazandı. Cenk Ertürk’e “en iyi senaryo” ödülünü getiren “Nuh Tepesi”, Ali Atay’a da “en iyi erkek oyuncu” sevincini yaşattı.

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, “Tribeca Film Festivali’nde, ‘Nuh Tepesi’ filmi muazzam bir başarı elde etti. Tebrikler, ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğiniz için yürekten teşekkürler” denildi.

'MUTLULUĞUN NASIL VE KİMDEN GELECEĞİNİ BİLEMEZSİN'

Ali Atay, mutluluğunu Twitter üzerinden sosyal medya takipçileriyle de paylaştı: “Mutluluğun nasıl ve kimden geleceğini bilemezsin. Ama gelir. İnanamıyorum. Teşekkürler.”



