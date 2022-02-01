Dünya New York'un eşcinsel penguenleri baba oldu

New York'un eşcinsel penguenleri baba oldu

Dünya

New York'un eşcinsel penguenleri baba oldu

New York’taki hayvanat bahçesinde bulunan penguenler, yavru evlat edinen ilk eşcinsel ebeveyn oldu.

01 Şubat 2022, Salı 14:10 Son Güncelleme:
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Posta.com.tr| New York’tak, Rosamond Gifford Hayvanat Bahçesi’ndeki 2 erkek penguen olan Elmer ve Lima, bebek sahibi oldu. Elmer 2016’da, Lima ise 2019’da hayvanat bahçesinde doğdu. 2021’deki çiftleşme döneminde ise çift oldular. Elmer henüz yumurtadayken ebeveynleri yanlışlıkla yumurtaya zarar vermişti ve bakıcılar, Elmer markalı yapıştırıcı kullanarak onu onarmıştı. Elmer’ın adı buradan geliyordu. Bu tür bir hasarın önlenmesi için bazen yumurtalar gönüllü penguen ailelerine transfer ediliyor. Yumurta ise hayvanat bahçesindeki diğer penguen çifti Poquita ve Vente’ye ait. 

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