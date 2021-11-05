ABD'nin New York şehrinde bu hafta düzenlenen seçimlerde sandıktan lider olarak çıkan ve New York'un ABD tarihindeki 2. siyahi başkanı olan Eric Adams'tan flaş kripto para açıklamaları geldi.

'NEW YORK KRİPTO PARANIN MERKEZİ OLACAK'

Adams, Twitter'dan yaptığı açıklamada New York'un kripto para endüstrisinin ve hızla büyüyen diğer yenilikçi sektörlerin merkezi olacağını aktardı.

Adams, Bloomberg'in radyo programında yaptığı açıklamada Miami'de olduğu gibi New York'ta da şehre ait bir kripto para ortaya çıkarmak istediğini söyledi.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, şehre ait bir kripto para yaratarak bu açıdan adım atan ilk siyasetçi olmuştu.

New York'un ekonomik kalkınma birimi 2019 yılında Manhattan'da bir blok zincir merkezi kurdu; ancak Bloomberg'in haberine göre bu merkezin internet sitesi çalışmıyor, merkez de telefonlara dönmüyor.

MIAMI BELEDİYE BAŞKANI DA BITCOINLE ALACAK

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de bundan sonraki maaşının yüzde 100'ünü bitcoin ile alacağını açıklamıştı.

Ancak bu aşamada Suarez maaşını belediyeden bitcoin şeklinde almayacak, dolarla aldığı maaşın bir ödeme sistemi üzerinden bitcoin'e dönüşürek hesabına geçmesini sağlayacak.

Suarez, Bloomberg'e mail ile yaptığı açıklamada Adams ile iyi bir arkadaş olduklarını ve bu arkadaşça rekabetten ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Adams ve Suarez'in bu adımı bitcoinin bir para birimi olarak kullanılmasının önünü açacak mı henüz bilinmiyor.