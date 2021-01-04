Futbol Newcastle United - Leicester City (Maç sonucu)

Newcastle United - Leicester City (Maç sonucu)

Futbol

Newcastle United - Leicester City (Maç sonucu)

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 yendi.

04 Ocak 2021, Pazartesi 00:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Leicester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk ekip, 55. dakikada James Maddison, 72. dakikada Youri Tielemans'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti. Newcastle United'ın tek golünü, 82. dakikada Andy Carroll kaydetti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Söyüncü, 79. dakikada Maddison'ın yerine oyuna dahil olarak uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuştu.

Puanını 32'ye çıkaran Leicester City, 3. sıraya yerleşirken, 19 puanlı Newcastle United 15. sırada kaldı.

AA

İlgili Haberler
Karagümrük: 1 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)Kayserispor Beşiktaş (Maç sonucu)


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Falcao en az 4 hafta yok, 6 haftayı bulabilir