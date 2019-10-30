Newell's Old Boys'tan Diego Armando Maradona'ya tahtlı karşılama
Gimnasia La Plata'nın başına teknik direktör olarak geçen Armando Diego Maradona, bugün itibarıyla 59 yaşına bastı. Yeni takımıyla Newell's Old Boys deplasmanına giden Maradona, burada adeta krallar gibi karşılandı.
Maradona 1993-1994 sezonunda Lionel Messi'nin de yetiştiği Newell's Old Boys'ta bir sezon top oynamıştı.
Yıllar sonra Gimnasia La Plata'nın teknik direktörü olarak eski kulübünün sahasına döndü. Old Boys, eski dost, yeni rakip Maradona'yı krallar gibi karşıladı.
https://twitter.com/robsmithireland/status/1189379088647118848
Maçı tahtta takip etti
Maradona'ya özel çerçeveli bir tablo hediye eden ve tribünlerde koreografi hazırlayan Old Boys, asıl sürprizi sona bıraktı.
Maç başlamadan hemen önce Maradona'ya kral tahtı şeklinde bir koltuk hediye edildi ve koltuk, yedek kulübesinin önüne konuldu.
https://twitter.com/CANOBoficial/status/1189230679298662401
Hastalığını henüz atlatan ve uzun süre ayakta kalamayan Maradona, maçı özel koltuğunda takip etti.
Maç, Maradona'nın takımının 4-0'lık üstünlüğüyle bitti.
https://twitter.com/CANOBoficial/status/1189252903103598595
Heykeli dikilmişti
Maradona'nın 2018 yılındaki doğum gününde ise Buenos Aires'teki Argentinos Juniors Stadyumu'nun yakınlarına heykeli dikilmişti.