Maradona 1993-1994 sezonunda Lionel Messi'nin de yetiştiği Newell's Old Boys'ta bir sezon top oynamıştı.

Yıllar sonra Gimnasia La Plata'nın teknik direktörü olarak eski kulübünün sahasına döndü. Old Boys, eski dost, yeni rakip Maradona'yı krallar gibi karşıladı.









Maçı tahtta takip etti

Maradona'ya özel çerçeveli bir tablo hediye eden ve tribünlerde koreografi hazırlayan Old Boys, asıl sürprizi sona bıraktı.





Maç başlamadan hemen önce Maradona'ya kral tahtı şeklinde bir koltuk hediye edildi ve koltuk, yedek kulübesinin önüne konuldu.









Hastalığını henüz atlatan ve uzun süre ayakta kalamayan Maradona, maçı özel koltuğunda takip etti.





Maç, Maradona'nın takımının 4-0'lık üstünlüğüyle bitti.





Heykeli dikilmişti

Maradona'nın 2018 yılındaki doğum gününde ise Buenos Aires'teki Argentinos Juniors Stadyumu'nun yakınlarına heykeli dikilmişti.



