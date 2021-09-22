Etkinlik Rehberi Neyim ben? (Oyun)

Neyim ben? (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Neyim ben? (Oyun)

Bu oyun sayesinde çocuğunuzun dokunma ve hissetme becerilerinin gelişimi pekiştiriliyor olacaktır.

22 Eylül 2021, Çarşamba 11:46 Son Güncelleme:
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Çocuğunuzun  dokunma ve hissetme becerilerinin geliştirmek için bu oyunu oynayabilirsiniz.

MALZEMELER

Dokunarak anlaşılabilecek malzemeler: Oyuncak araba, bilye, makas, kalem vb., Göz bandı.

NASIL OYNANIR?

Topladığınız nesneleri masaya dizin ve çocuğunuzun gözlerini kapatın. Çocuğunuzun dokunarak dizdiğiniz nesnelerin neler olduklarını bulmasını isteyin. Doğru bulduğu her nesne için puan alacaktır.

Yazarlarımızdan
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