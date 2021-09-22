Neyim ben? (Oyun)

Çocuğunuzun dokunma ve hissetme becerilerinin geliştirmek için bu oyunu oynayabilirsiniz.

MALZEMELER

Dokunarak anlaşılabilecek malzemeler: Oyuncak araba, bilye, makas, kalem vb., Göz bandı.

NASIL OYNANIR?

Topladığınız nesneleri masaya dizin ve çocuğunuzun gözlerini kapatın. Çocuğunuzun dokunarak dizdiğiniz nesnelerin neler olduklarını bulmasını isteyin. Doğru bulduğu her nesne için puan alacaktır.