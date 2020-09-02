Futbol Neymar corona virüse yakalandı

Neymar corona virüse yakalandı

Futbol

Neymar corona virüse yakalandı

PSG, 3 oyuncusunun corona virüse yakalandığını açıklamış ancak oyuncuların ismi konusunda bilgi vermemişti. Fransız basını bahsi geçen 3 oyuncunun ismine ulaştı.

02 Eylül 2020, Çarşamba 16:40 Son Güncelleme:
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L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG'nin corona virüse yakalanan 3 oyuncusu Neymar, Di Maria ve Paredes.

PSG bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada isim vermeden 3 oyuncusunun corona virüse yakalandığını açıklamıştı.

Oyunculardan henüz bir paylaşım gelmezken PSG, 3 oyuncunun tedavisine başladı.

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