Neymar Jr., eFootball PES serisinin yeni yüzü oldu

Neymar Jr. konu hakkında, "Konami ile el sıkışmaktan onur duyuyorum. Tutkuyla oynamaya devam etmek ve futbol dünyasında PES ve Winning Eleven serileriyle de büyük heyecan uyandırmak istiyorum” dedi.

Neymar Jr., 14 Temmuz itibarıyla 111 maçta 68 gol atmış ve Brezilya milli futbol takımının en çok gol atan ikinci oyuncusu olmayı başarmış olağanüstü bir futbolcu



