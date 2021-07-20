Bilim & Teknoloji Neymar Jr., eFootball PES serisinin yeni yüzü oldu

Neymar Jr., eFootball PES serisinin yeni yüzü oldu

Bilim & Teknoloji

Neymar Jr., eFootball PES serisinin yeni yüzü oldu

Konami, Neymar Jr.'ın eFootball PES 2021 sezon güncellemesi dahil tüm Konami futbol oyunlarının yeni elçisi olduğunu duyurdu.

20 Temmuz 2021, Salı 12:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Neymar Jr. konu hakkında, "Konami ile el sıkışmaktan onur duyuyorum. Tutkuyla oynamaya devam etmek ve futbol dünyasında PES ve Winning Eleven serileriyle de büyük heyecan uyandırmak istiyorum” dedi.

Neymar Jr., 14 Temmuz itibarıyla 111 maçta 68 gol atmış ve Brezilya milli futbol takımının en çok gol atan ikinci oyuncusu olmayı başarmış olağanüstü bir futbolcu


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kurban etine aman dikkat!
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?