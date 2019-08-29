Dünyanın en pahalı futbolcularından Neymar'ın transferi için Barcelona ve Paris SG futbol kulüpleri arasında görüşmeler devam ederken yıldız futbolcu iki takım taraftarlarını heyecanlandıran bir hamle yaptı.

Paris Saint-Germain futbol takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, Netflix dizilerinden La Casa de Papel ile anlaştı. Futbolcu sosyal medya hesabından, La Casa de Papel’in Dali maskesi ve kırmızı kostümüyle görüldüğü kısa bir video paylaştı.

Futbolcu, paylaştığı videoya “Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel ‘yeni transfer'” ifadelerini ekledi.













Dizinin resmi Twitter hesabı da Neymar’a “Çeteye hoşgeldin” cevabını verdi.

Neymar, dizinin yayında olan 3. sezonun, 6. ve 8. bölümlerinde bir keşiş olarak dizide yer alıyor.

Dizinin 3. sezonunun kurgusunda kullanılmayan bu sahneler, yeni kurgusuyla platforma yeniden yüklendi.