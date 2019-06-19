Paris Saint Germain ile yollarının ayrılacağı artık belli olan Neymar’ın yeni takımının hangisi olacağı merakla bekleniyor.

Real Madrid ve Barcelona’nın yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ve öne çıkan iki ekip oldukları belirtilirken, Brezilyalı oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

PSG'DE KALMAK İSTEMİYOR

Katalan gazetesi Mundo Deportivo’da ifadeleri yer alan Neymar, eski takımına yeşil ışık yakarak “Artık PSG’de oynamak istemiyorum. Eve dönmek istiyorum” diyerek Barcelona’ya dönüş sinyali verdi.

Futbolcunun bu sözleriyle Paris Saint Germain Kulübü Başkanı Nasser Al Khelaifi’ye net mesaj gönderdiği belirtildi.

Neymar’ın Barcelona’da ev bakmaya bile başladığı ifade edildi.

(Skorer)