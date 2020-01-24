Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Kaka gibi top cambazlarının yetiştiği Brezilya artık eskisi kadar sıra dışı topçular çıkaramıyor.

Bu akımın son temsilcilerinden Neymar, Santos ve Barcelona'da olduğu gibi PSG'de de ilginç ve ilgi çekici hareketler yapmaya devam ediyor.

Son olarak PSG'nin Reims ile oynadığı maçta poposuyla pas veren Brezilyalı top cambazı, 2000'li yıllardaki Brezilyalı abilerinden esintiler sundu.

Önceki gece oynanan Fransa Lig Kupası maçında PSG'nin Reims'i 3-0 yendiği maçın en dikkat çeken hareketi Neymar'ın pasıydı.