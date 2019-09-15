PSG'nin 2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euro'ya transfer ettiği Neymar için zor günler devam ediyor. Dünyanın en pahalı transferi unvanını elinde bulunduran Neymar, bu unvanı kazanmasını sağlayan PSG'de olmaktan mutsuz. Yaz boyunca eski takımı Barcelona'ya dönmeyi kollayan fakat PSG'nin yüksek bonservis istemesi nedeniyle bu hayaline erişemeyen Brezilyalı, formasına kavuştuğu ilk maçta taraftarın tepkisine maruz kaldı.

Takımdan ayrılmak istemesi ve bu nedenle tepki görmesiyle ilgili maç sonunda açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, "Bunun taraftarlar için zor olduğunu biliyorum. Onları anlıyorum ama şu andan itibaren PSG’nin oyuncusuyum. Taraftara söyleyeceğim özel bir şey yok. Kariyerim boyunca protesto edilmeye alıştım. Artık her maç benim için deplasman olacak. Bu bir utanç. Onlara karşı yanlış hiçbir şey yapmadım. Herkesin bildiği gibi sadece ayrılmak istedim. Bunu daha önce de söyledim. Detayları konuşmak istemiyorum. Bu sayfa artık kapandı. PSG’nin bir oyuncusuyum ve sahada her şeyimi vereceğim." dedi.