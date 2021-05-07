Magazin Nez: Daha özgürüm

Nez: Daha özgürüm

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Nez: Daha özgürüm

'Sakın Ha!' parçasıyla 2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez Cihangir'de görüntülendi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

07 Mayıs 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Saçlarını kazıtıp “İsteyerek kazıdım, depresyona girmedim, saç bir aksesuar istersem yine uzatırım” diyen Nez, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Uzun bir peruk taktığı görünen Nez “Uzun saça mı döndünüz?” sorusuna “Evet ben saçın aksesuar olduğunu zaten söylemiştim, saçlarım kazındı, şu an istediğim gün uzun istediğim gün kısa gezebiliyorum. Böylelikle daha özgür olabiliyorum” dedi.

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