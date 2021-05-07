Nez: Daha özgürüm

Saçlarını kazıtıp “İsteyerek kazıdım, depresyona girmedim, saç bir aksesuar istersem yine uzatırım” diyen Nez, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Uzun bir peruk taktığı görünen Nez “Uzun saça mı döndünüz?” sorusuna “Evet ben saçın aksesuar olduğunu zaten söylemiştim, saçlarım kazındı, şu an istediğim gün uzun istediğim gün kısa gezebiliyorum. Böylelikle daha özgür olabiliyorum” dedi.