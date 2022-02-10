NFT maymun almak için Lamborghini aracını sattı

Bored Ape Yacht Club adı verilen ve yaklaşık 20 bin maymun portresinden oluşan NFT koleksiyonu, rağbet görmeye devam ediyor. Bieber geçen hafta koleksiyondan bir NFT için 1.29 milyon dolar ödemişti. iCrimax de koleksiyonun bir parçası olan 'Bored Ape #4306'yı 74 ETH’ye (yaklaşık 230 bin dolar) satın aldı. Neredeyse 2 milyon takipçisi olan popüler ismin bu işlem için Huracan Evo model otomobilini sattığı öğrenildi.

iCrimax, kendisini 'bir NFT için Lambo'sunu satan ilk kişi' ilan etti. Alman YouTuber, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni NFT’sinin otomobilden daha kârlı bir yatırım olduğunu söyledi. Otomotiv bilgi platformu Edmunds'a göre, 2021 model otomobilin fiyat etiketi 206 bin ve 261 bin dolar arasında değişiyor. Bored Ape Yacht Club koleksiyonundaki parçaların ortalama taban fiyatı ise 83 ETH. Bu da şu anda yaklaşık 255 bin dolara denk geliyor.

Yeni yıldan hemen önce dünyaca ünlü rapçi Eminem de söz konusu koleksiyondan yaklaşık 400 bin dolarlık bir NFT satın almıştı. Ünlü müzisyen satın alma işleminin ardından Twitter’daki profil fotoğrafına bu görseli koymuştu.

Bored Apes Yacht Club, bir yandan satış rekorları kırarken, koleksiyonun yaratıcılarının kimliği gizemini koruyordu. Ancak kısa süre önce hacimli NFT koleksiyonunun arkasından 2 Floridalı adam çıkmıştı. Greg Solano ve Wylie Aronow adlı iki adamın bu bilgiyi doğruladığı ifade edilmişti. 32 yaşındaki Solano, Gargamel takma adına sahip bir yazar ve editör olarak dikkat çekerken, 35 yaşındaki Aronow ise Gordon Goner takma adını kullanıyor.