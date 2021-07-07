İngilizce adıyla (N)on-(F)ungible (T)okens veya kısa adıyla NFT’ler Takas Edilemez Jetonlar anlamında geliyor. NFT’ler son zamanların en popüler kripto para fenomeni haline geldi. ABD'de Christie’s müzayede evi tarafından 69,3 milyon dolara satılan Beeple takma adlı dijital sanatçının kolaj resimlerden oluşan eseri tüm dünyanın dikkatini NFT’lere çekti.

Son istatistiklere göre NFT, 2021 yılının ilk yarısında tam 2,5 milyar dolarlık (yaklaşık 21 milyar 738 milyon TL) hacme ulaştı.





Everydays: The First 5000 Days tam 69 milyon dolara satılmıştı. Buna ek olarak Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’nin attığı ve Twitter’ın ilk tweet’i olarak bilinen paylaşım da yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulmuştu.

NFT, 2020 yılının ilk yarısında sadece 13,7 milyon dolarlık hacme sahipti. 2021’in ilk yarısında ise bu hacim, 13,7 milyon dolardan 2,5 milyar dolara yükseldi. Bunlara ek olarak uzmanlar, NFT hacminin burada durmayacağını ve artarak ilerlemeye devam edeceğini belirtiyor.



