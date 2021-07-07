NFT satışlarında 2021'in ilk yarısında elde edilen gelir bir yılda 182 kat arttı
Kripto para evreni ve onunla bağlantılı birçok Pazar inanılmaz bir hızla büyüyor. Bu durumda NFT’lerdeki satış hacmi 2021 yılının ilk yarısında tam 2,5 milyar dolarlık hacme ulaştı.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 12:30 Son Güncelleme:
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İngilizce adıyla (N)on-(F)ungible (T)okens veya kısa adıyla NFT’ler Takas Edilemez Jetonlar anlamında geliyor. NFT’ler son zamanların en popüler kripto para fenomeni haline geldi. ABD'de Christie’s müzayede evi tarafından 69,3 milyon dolara satılan Beeple takma adlı dijital sanatçının kolaj resimlerden oluşan eseri tüm dünyanın dikkatini NFT’lere çekti.
Son istatistiklere göre NFT, 2021 yılının ilk yarısında tam 2,5 milyar dolarlık (yaklaşık 21 milyar 738 milyon TL) hacme ulaştı.
Everydays: The First 5000 Days tam 69 milyon dolara satılmıştı. Buna ek olarak Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’nin attığı ve Twitter’ın ilk tweet’i olarak bilinen paylaşım da yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulmuştu.
NFT, 2020 yılının ilk yarısında sadece 13,7 milyon dolarlık hacme sahipti. 2021’in ilk yarısında ise bu hacim, 13,7 milyon dolardan 2,5 milyar dolara yükseldi. Bunlara ek olarak uzmanlar, NFT hacminin burada durmayacağını ve artarak ilerlemeye devam edeceğini belirtiyor.