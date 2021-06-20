Bilim & Teknoloji NFT ve kripto sanatı hakkında merak edilenler – NFT nasıl oluşturulur?

NFT ve kripto sanatı hakkında merak edilenler – NFT nasıl oluşturulur?

Bilim & Teknoloji

NFT ve kripto sanatı hakkında merak edilenler – NFT nasıl oluşturulur?

NFT’ler son zamanların en popüler kripto para fenomeni haline geldi. ABD'de Christie’s müzayede evi tarafından 69,3 milyon dolara satılan Beeple takma adlı dijital sanatçının kolaj resimlerden oluşan eseri tüm dünyanın dikkatini NFT’lere çekti. Tweet’lerden videolara, dijital sanat eserlerinden, fotoğraflara pek çok şey NFT olarak açık artıma ile satışa çıkar hale geldi. Peki NFT nedir? Nasıl üretiliyor ve ne işe yarıyor? Biz de bu videoda bir NFT sanatçısı olan Sinem Cender ile bir araya gelip NFT dünyasını konuştuk.

20 Haziran 2021, Pazar 11:37 Son Güncelleme:
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