N'Golo Kante'nin Paris'te tanıştığı Türk diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile olan ilişkisi hayatına büyük etki etti. Hürriyet'e konuşan Kante, Çağrıcı ailesi ile olan ilişkileri sayesinde Türkiye, İstanbul ve Sivas hakkında fikirler edindiğini söyledi. Hatta Kante, Dr. Gökhan Çağrıcı'nın annesi 'Hatun Anne' ile Şampiyonlar Ligi finali öncesinde konuşarak güç almış.
Futbol N'Golo Kante'den Sivas itirafı! 'Finalden önce Hatun Anne bana dua etti'
"Ben de 'Hatun Anne' diyorum"
Yaklaşık 1 yıl önce diş tedavisi nedeniyle önce Gökhan sonrasında ailesiyle tanıştık, dost olduk. Onları ailemin bir parçası gibi görüyorum. Hatta Gökhan’ın annesine ben de ‘Hatun Anne’ diyorum. Annem gibi.
"Köfte, sütlaç ve çay muhteşem"
Hatun anne bana Türk lezzetlerini tattırdı. Fransa’da Michelin yıldızlı usta aşçılara şapka çıkartacak kadar lezzetli yemekler yapıyor. Özellikle ev köftesi, sütlaç ve çayı muhteşem. Gökhan’ın hem sohbeti hem de aile ortamı beni inanılmaz etkiledi.
"Hatun Anne'yi final maçından önce aradım"
Ne zaman sıkılsam huzur bulmak için Hatun Anne’yi ararım. Bana sürekli destek ve moral veriyor. Porto’daki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bana moral ve motivasyonu Hatun Anne verdi. Bana dua ettiğini söyleyince kendimi daha güçlü hissettim.
"Sultanahmet'te namaz kılmak..."
Türkiye benim için inanılmaz bir manevi atmosferi olan ülke. Gökhan ile İstanbul’a gelerek camileri gezdim. Özellikle Sultanahmet’te sabah namazında inanılmaz bir huzur ve rahatlık yaşadım. Bu atmosfer anlatılmaz yaşanır... İstanbul tablo gibi. Boğaz’da bir otelde konakladım, büyülendim. Dünyanın en çok tarih kokan kenti bence İstanbul. Her köşesinde ayrı bir hikaye görebiliyorsunuz. Özellikle Türkiye hakkında bulduğum tüm kitapları okuyorum. Türkiye’ye tatile geleceğim. Şimdiden heyecanlanıyorum. Arkadaşım Gökhan Çağrıcı ile Antalya, Alanya, Marmaris ve Çeşme’ye gitmenin programını yapıyoruz.
"Sokaklarda çöp toplamıştım"
Futbolculuk çok zor bir meslek. Ben zorluklardan geldim. Gençliğimde hem çöp topladım hem de zorluklarla mücadele ederek antrenmanlar yaptım. İnanmak başarmaktır. Futbolcu olmak isteyenler yüreğinde çalışmayı hissetmeli.
"Türkiye'de futbol oynamak isterim"
Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorum. Chelsea’de görevim daha bitmedi. Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelmek ve futbol oynamak istiyorum.
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