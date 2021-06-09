N'Golo Kante'nin Paris'te tanıştığı Türk diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile olan ilişkisi hayatına büyük etki etti. Hürriyet'e konuşan Kante, Çağrıcı ailesi ile olan ilişkileri sayesinde Türkiye, İstanbul ve Sivas hakkında fikirler edindiğini söyledi. Hatta Kante, Dr. Gökhan Çağrıcı'nın annesi 'Hatun Anne' ile Şampiyonlar Ligi finali öncesinde konuşarak güç almış.