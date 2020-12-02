Magazin Nick Jonas'dan eşine: Dünyanın en güzel kadınıyla evliyim

Nick Jonas'dan eşine: Dünyanın en güzel kadınıyla evliyim

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Nick Jonas'dan eşine: Dünyanın en güzel kadınıyla evliyim

Nick Jonas ile Priyanka Chopra, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlayan çiftten Jonas, düğünden kareleri romantik bir notla paylaştı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 15:05 Son Güncelleme:
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İki yıl önce dillere destan törenle hayatlarını birleştiren 28 yaşındaki Nick Jonas ile 38 yaşındaki Priyanka Chopra, evlilik yıl dönümlerini kutluyor. Nick Jonas, Instagram hesabından, Hindistan'da yapılan nikah töreninde çekilen iki fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

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'İki yıldır en harika, ilham verici ve güzel kadınla evliyim'

Genç şarkıcı, nikah karelerine "İki yıldır en harika, ilham verici ve güzel kadınla evliyim. Yıl dönümümüzü kutlu olsun. Seni seviyorum" notunu düştü.


https://www.instagram.com/p/CIQINHljSHh/


Jonas'ın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve tebrik geldi. Takipçileri çifte ömür boyu mutluluk dileyen mesajlar gönderdi.

Nick Jonas ve Priyanka Chopra'nın ilişkisi başlarda herkesi şaşırtmıştı. Özellikle de aralarındaki 10 yaş fark nedeniyle ilişkinin yürüyeceği şüpheyle karşılanmıştı. Fakat çiftin ilişkisi mutlu bir şekilde devam ediyor.

Aylar önce Today'e bir röportaj veren 38 yaşındaki Priyanka Chopra, zorunlu karantina sürecinin, eşi Nick Jonas'la birbirlerine daha fazla yaklaştırdığını söyledi.

Chopra, eşiyle birlikte hiç bu kadar uzun zaman geçirmediklerini belirterek bu süreçte yeni evlerine taşındıklarını da anlatmıştı.


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