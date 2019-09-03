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Kendi ilişkileri ve genel anlamda duygusal ilişkiler hakkında açıklamalar yapan Nicki Minaj özellikle de hemcinslerine zarar verici ilişkilerden kaçınmaları için tavsiyelerde bulundu. Ünlü şarkıcının bu tavsiyeleri sosyal medyada büyük beğeni topladı...

Nicki Minaj öncelikle kendisini okuyanlar önemli bir tavsiye vererek başladı. Kadınları bu tür zor durumlarda gördüğümüzde ne yapmamız gerektiğinden bahsetti.

"Kadınları zarar verici ilişkilerin içinde gördüğünüzde gülmek ve kötü şeyler söylemek yerine onlara doğru tavsiyeler verin. Ve kendi değerlerinin farkında olmalarını öğütleyin. Hepimiz aynı yollardan geçtik. Ben anne-babamın sürekli tartıştığını ve kavga ettiğini ama asla boşanmadıklarını görerek büyüdüm. Ve bunun normal olduğuna inanmaya başladım..."

Minaj bir sonraki tweetinde duygusal ve fiziksel şiddetin belirtilerini listeledi

"Tüm güzel ruhlu insanlara:

Sizi seven bir erkek asla...

1. Sizi sosyal medyada küçük düşürmez

2. Sizi dövmez

3. Sizi aldatmaz

4. Kendi özgüvensizliği yüzünden sizi aşağı çekmez ya da özgüveninizi azaltmaya çalışmaz

5. Telefonunu, şifrelerini, nerede olduğu gibi bilgileri sizden saklamaz"

Minaj daha sonra geçmişte 'aşkın mutlaka can yakan bir şey' olduğuna inandığını söyledi. 'Bir erkek size kendinizi korku değil güven içinde hissettirmeli' diye ekledi.

"Eskiden gerçekten de aşkın can yakması gerektiğini düşünürdüm. Ayrılmak hiç kolay değildi; hepimiz insanız... Özellikle de Instagram dünyasında, herkesin ilişkilerini paylaştığı ve ilgi beklediği bu dünyada bir erkek size korku değil güven hissettirmeli."

Nicki Minaj fiziksel olarak istismara uğradığı bir geçmiş ilişkisinden de cesurca bahsetti.

"Onun o anki ruh halinden emin olamadığım için, ya da söylediğim şey canını sıkarsa bana vurabileceğinden korktuğum için konuşmaktan ne kadar korktuğumu hatırlıyorum. Bende şu anda gördüğünüz değişiklikler bir kadın kendini güvende, takdir görmüş, el üstünde tutulmuş ve koşulsuzca sevildiğinde hissedilen şeylerin yansımasıdır."

"Ancak tüm bunları gerçekleştirmeden önce kendimi sevmeyi öğrenmem gerekti. Eğer bir erkeğin annenize, kız kardeşinize ya da en yakın arkadaşınıza, onları sevdiğiniz için, böyle davranmasına izin vermiyorsanız sizi sevdiğinde de size böyle davranmasına izin vermemelisiniz. Tüm bunların yargılamakla ilgisi yok. Çok fazla yargılıyoruz. Bunun yerine takdir edin."



