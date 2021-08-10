Magazin Nicole Kidman, eşi Keith Urban’ın cinsel içerikli sahneler hakkında ne düşündüğünü söyledi
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Nicole Kidman, eşi Keith Urban’ın cinsel içerikli sahneler hakkında ne düşündüğünü söyledi

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Nicole Kidman, eşi Keith Urban’ın cinsel içerikli sahneler hakkında ne düşündüğünü söyledi

Başarılı oyuncu Nicole Kidman, yaptığı bir açıklamada oynadığı seks sahneleri hakkında eşi Keith Urban'ın ne düşündüğünü anlattı. Ünlü oyuncu eşine dair, "Gerçekten ne yaptığıma dair pek bir şey bilmiyor" dedi.

10 Ağustos 2021, Salı 14:35 Son Güncelleme:
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Hollywood'un en ünlü aktrisleri arasında yer alan Nicole Kidman, eşi Keith Urban'ın seks sahnelerine nasıl tepki verdiğini açıkladı. Independent Türkiye’nin People’dan aldığı habere göre; 54 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Eşim bir sanatçı bu yüzden her şeyi anlıyor ve karışmıyor. Yapımı en sonunda, düzenlenmiş haliyle görüyor. Senaryo okumuyor, gerçekten sette ne olup bittiğini bilmiyor. Onun da kendini tamamen kaptırdığı bir kariyeri var.

Kidman bu ifadelerinin ardından gülerek şunları ekledi:

Gerçekten ne yaptığıma dair pek bir şey bilmiyor.

NİCOLE KİDMAN VE KEİTH URBAN 2006’DA EVLENDİLER

Kidman, 53 yaşındaki Grammy ödüllü müzisyenle 2006'da evlenmişti. Çiftin Sunday ve Faith isimlerinde iki kızı bulunuyor.

Page Six'in bildirdiğine göre Kidman geçen yıl nisanda eşiyle birlikte aile ve iş hayatını iyi bir şekilde dengeleyebildiğini şu ifadelerle anlatmıştı:

Aileyi bir arada tutmak için geliştirdiğimiz bir sistem var. Keith turneye çıkmadığında çok daha kolay oluyor. Gelecek yıl turneye çıkacak, ben o kadar fazla çalışmıyorum. Kelimenin tam anlamıyla dengesiz bir hal alacak ama bunu değiştireceğiz. Cevaplara sahip değiliz ama bildiğimiz tek şey ilişkimizi tehlikeye atmayacağımız.

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