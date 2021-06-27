Nicole Kidman filmleri ve TV şovları: 2021 en çok sevilen, izlenen Nicole Kidman dizileri... Nicole Kidman, 20 Haziran 1967 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunun büyük bir bölümünü Avustralya'da geçirmiştir. Asıl adı ise Nicole Mary Kidman olarak bilinmektedir. Küçük yaşlarda bale ile uğraşmıştır. Tiyatroya olan ilgisi sayesinde sahnelere adım atmıştır. Daha sonra ise küçük yapımlarda rol alarak sinemaya girmiştir.

1989 tarihinde ise Ölüm Sessizliği isimli filmde rol alarak önemli bir çıkış yakalamıştır. Daha sonra ise ünlü aktör Tom Cruise ile evlilik yapmıştır. 2000 yılında ise ünlü aktör ile yollarını ayırmıştır. Nicole Kidman çok önemli dizi ve filmlerde rol almıştır.

1. Nine Perfect Strangers

Nine Perfect Strangers dizisi 1. sezonu ile 18 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanacaktır. Bu dizinin başrollerinde Nicole Kidman, Melissa McCarthy ve Luke Evans yer almaktadır. Nine Perfect Strangers, 2018 yılında Liane Moriarty tarafından yazılan romandan uyarlanmıştır. Nicole Kidman hayranları bu diziyi merakla beklemektedir.

2. Big Little Lies

Big Little Lies dizisi 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dram unsurları barındıran bu dizi 2 sezon sürmüştür. Bu dizi 'Küçük Ama Büyük Yalanlar' adlı eserden uyarlanmıştır. Başrollerinde Nicole Kidman, Reese Witherspoon ve Laura Dern yer almaktadır.

3. The Undoing

Birinci sezonu 2020 tarihinde yayınlanan dizinin 2. sezonu ise yapım aşamasındadır. ABD yapımı olan bu dizde başarılı bir terapist olan Grace Sachs’ın hayat hikayesi anlatılmaktadır. Dizinin türü gizem ve psikolojik dramdır. Başrollerinde ise Nicole Kidman ve Hugh Grant bulunmaktadır. İlk bölümü 25 Ekim 2020 tarihinde yayınlanmıştır.

4. Altın Pusula

Nicole Kidman ve Daniel Craig'in başrolleri üstlendiği Altın Pusula filmi 2007 yılında gösterime girmiştir. Bu film günümüze bile hala çok sayıda kişi tarafından izlenmektedir. Fantastik bir yapım olan Altın Pusula'da eşsiz bir dünya bulunmaktadır. Arkadaşı kaçırılan Lyra, onun peşinden macera dolu bir yolculuğa atılır. Bu yolculukta cadılar, gizemli hayvanlar, büyülü yollar ve daha birçok ilgi çekici unsurlar yer almaktadır.

5. The Others

'Diğerleri' ismi ile çevrilen bu filmde Nicole Kidman çok iyi bir oyunculuk sergilemiştir. Filmin türü ise gerilim ve korkudur. 2001 yapımı olan bu film, Nicole Kidman'ın en çok izlenen filmleri arasında bulunmaktadır.

6. Çevirmen

Politik-Gerilim türündeki bu filmde Nicole Kidman, Silvia Broome karakterine hayat vermiştir. 2005 yapımı olan filmde Nicole Kidman, Sean Penn ve Dana Eskelson gibi isimler rol almıştır.

Silvia isminde genç bir çevirmen, Afrika devlet başkanına karşı bir suikast olacağını öğrenir. Bu konu ile ilgili olarak FBI ajanı Tobin görevlendirilir. Bu ikili akılalmaz bir maceranın içine girecektir. Sydney Pollack’ın yönettiği bu film en çok izlenen Nicole Kidman filmlerinden olmayı başarmıştır.

7. Fırtınanın Ortasında

2015 yapımı olan bu filmde Nicole Kidman ve Joseph Fiennes başrolleri paylaşmaktadır. Avustralya'da yaşanan bir kum fırtınası sonrasında yaşananlar konu edinmiştir. En çok izlenen Nicole Kidman filmlerinden birisi olan bu filmde yönetmen koltuğunda Kim Farrant oturmaktadır. Gerilim ve dram türünde oldukça etkileyici bir film olduğu görülmektedir. Nicole Kidman filmlerini izlemekten hoşlanan kişiler için oldukça ilgi çeken yapımlardan birisidir.