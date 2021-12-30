Dünyaca ünlü Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, yeni filmi 'Being The Ricardos’un tanıtımı için The Guardian gazetesine konuşuyordu. Kidman, yeni filminde canlandırdığı 'Lucille Ball' karakterinin; Desi Arnaz ile ilişkisini anlatıyordu.

“Yaratıcı ve romantik bir ilişki var. Ama bazı olağanüstü tarafları da var. Ve bunu seviyorum. Mutlu son olmamasını seviyorum” diyen Kidman, “Bu film olağanüstü başarılı bir ilişki yaşayabileceğinizi ve sonsuza dek kalıntılarını bırakabileceğinizi anlatıyor. Gerçekten mükemmel” diye konuştu.

“İnsanların davranışlarını istediğiniz gibi değiştiremezsiniz, bazen hayatınızın sonuna kadar birlikte olmayacağınız birine aşık olabilirsiniz” diyen ünlü oyuncu, “Bence hepsi bağlantılı. Onunla çocuklarınız olabilir ya da olmaz. Ama çok aşıksınızdır” diye devam etti.

TOM CRUISE SORUSU ÖFKELENDİRDİ

Bunun üzerine gazeteci, Hollywood yıldızına hassas bir soru yöneltti. Bu anlattıklarının 59 yaşındaki aktör Tom Cruise ile evliliğine yönelik bir ima olup olmadığını sordu. Bu soru, Kidman’ı öfkelendirdi.

Ünlü oyuncu, “Aman Tanrım, hayır, hayır. Kesinlikle değil. Açıkçası çok önceydi, bu denklemde değil. Dolayısıyla hayır” diye yanıt verdi. Kidman, şöyle devam etti:

'CİNSİYETÇİ BİR SORU'

"Ve ben de bu şekilde basmakalıplara dayanmamanızı isterim. Bu bana cinsiyetçi geliyor, çünkü bunu bir erkeğe sorabileceğinizden emin değilim. Ve bir noktada, 'Bana hayatımı ver. Kendi hakkıyla’ diyorum.”

Nicole Kidman ve Tom Cruise 1990 ile 2001 yılları arasında evliydi. 11 yıllık evliliklerinde Isabella (29) ve Connor (26) adlarında iki evlatlık çocukları oldu. Ünlü isim, şimdilerde country şarkıcısı Keith Urban ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 2006’da evlenen çiftin iki çocuğu var.



