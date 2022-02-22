Türkiye Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Türkiye

Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

22 Şubat 2022, Salı 15:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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