Türkiye Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

17 Aralık 2021, Cuma 18:43 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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