Türkiye Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü 10 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

05 Ekim 2021, Salı 16:31 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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