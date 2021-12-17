Türkiye Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 16 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 16 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 16 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü 16 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

17 Aralık 2021, Cuma 18:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır"açıklaması yapıldı.


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