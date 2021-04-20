Türkiye Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi 7 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

20 Nisan 2021, Salı 17:19 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 öğretim üyesi alımı yapacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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