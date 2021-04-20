Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 öğretim üyesi alımı yapacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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